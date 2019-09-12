أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت للارتفاع

صعدت بورصة وول ستريت، أمس الأربعاء، تقودها أسهم شركات التكنولوجيا والصناعة الحساسة للرسوم الجمركية، بعد قرار الصين بشأن الرسوم الجمركية قبل مفاوضات تجارية الشهر المقبل مع الولايات المتحدة.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 226.60 نقطة، أو 0.84%، إلى 27136.03 نقطة. وفقا لرويترز.



وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21.54 نقطة، أو 0.72%، ليغلق عند 3000.93 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 85.52 نقطة، أو 1.06%، إلى 8169.68 نقطة.



وأعلنت الصين، الأربعاء، أنها تعتزم إعفاء 16 فئة من المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة في سياق الحرب التجارية بين البلدين، قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة الشهر المقبل.



وأفادت لجنة التعريفات الجمركية في الصين بأن الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ في 17 سبتمبر، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.



وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية.



لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت في 1 أغسط الماضي، وأعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.



وفي 23 أغسطس ردت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وردا على ذلك، قررت الإدارة الأمريكية رفع الرسوم التي أعلنتها في مطلع أغسطس من 10% إلى 15%.