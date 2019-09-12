أسعار الذهب تصعد تفاؤلا بتوقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية من بنوك مركزية كبرى حول العالم.



وزاد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1495.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. وفقا لرويترز.



ولا تزال مخاطر النمو مستمرة، بالرغم من أن تحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر قيّد مكاسب المعدن النفيس وأبقاه قرب أدنى مستوياته في 4 أسابيع.



وفي الجلسة السابقة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار، مسجلة خسائر لـ4 جلسات متتالية.



وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1503.20 دولار للأوقية.



وقال وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن سعر الذهب للبيع الفوري لا يزال يستهدف 1453 دولارا للأوقية مع اختراقه مستوى الدعم عند 1497 دولارا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 18.11 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 943.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1573.50 دولار للأوقية.