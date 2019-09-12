اتحاد جدة يلجأ لأوروبا من أجل تجهيز فهد المولد

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن وسيلة من أجل تجهيز فهد المولد قبل عودته لمزاولة نشاطه الرياضي الموقوف عنه لمدة عام واحد، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.



وقال "الحائلي" في تصريحات تلفزيونية: "نخطط لإرسال فهد المولد وتجهيزه في إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة".



كما حدد "الحائلي" مصير الثنائي عبدالرحمن الغامدي وجوناس دي سوزا، قائلا: "لا يمكن أن أوفي جماهير الاتحاد حقهم، جوناس معروض للبيع وعبدالرحمن الغامدي مستبعد بقرار فني من المدرب خوسيه لويس سييرا".



وتحدث الحائلي عن عقود رعاية جديدة يقترب الاتحاد من التوقيع معها، حيث قال: "عقود رعاية جديدة تنتظر النادي ونحن محظوظون بجماهيرنا ودعمهم سنقدم لهم كل ما هو غالٍ".



وكان الاتحاد بقيادة مدربه سييرا حقق نتائج إيجابية منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، إذ تأهل الفريق إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب العهد اللبناني.



كما أبقى "النمور" على آمالهم في منافسات دوري أبطال آسيا، بعد التعادل سلبيا مع الهلال السعودي في ذهاب ربع النهائي، قبل مباراة العودة بينهما الأسبوع المقبل.