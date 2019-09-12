مانشستر سيتى يرفض الهزيمة فى ودية تكريم كومبانى

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة تكريم البلجيكي فينسنت كومباني نجم مانشستر سيتي السابق، التي جمعت ناديه بأساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.



وسجل البلغاري مارتن بيتروف، نجم مانشستر سيتي السابق، أول أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى بعد تسديدة رائعة.



وفي الدقيقة 31 نجح الأيرلندي روبي كين في تعديل النتيجة لصالح أساطير الدوري الإنجليزي، بعد تمريرة رائعة من الهولندي روبين فان بيرسي.



فان بيرسي سجل الهدف الثاني الرائع لأساطير الدوري الإنجليزي في الدقيقة 48 بعد تسديدة رائعة.



وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، سجل بنجاني مواروواري هدف التعادل لنجوم السيتي بضربة رأسية رائعة سكنت شباك شاي جيفن.



وشهدت المباراة مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الويلزي ريان جيجز والإنجليزي بول سكولز والفرنسي سمير نصري والعديد من الأسماء التي حضرت خصيصا للمشاركة في تكريم كومباني، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة إلا انه كان حاضرا على مقاعد البدلاء.



ولعب كومباني، البالغ من العمر 33 عاما، بقميص مان سيتي بين عامي 2008 و2019، قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة أندرلخت.



وأعلن القائد البلجيكي رحيله عن سيتي بعد 11 عاما من اللعب، ليصبح لاعبا في أندرلخت وهو النادي الذي شهد بدايته منذ نحو عقدين.



وجاء التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الموسم الماضي، لينهي مسيرة اللاعب البالغ عمره 33 عاما مع سيتي؛ حيث أحرز 4 ألقاب للدوري الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد و4 ألقاب لكأس الرابطة.