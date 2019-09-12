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الثقافة

موسيقى ورقص وأغاني تراثية نوبية بمسرح الضمة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح الضمة٬ التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية بعابدين٬ في التاسعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل نجوم النوبة "فرقة نوبا نور"٬ حيث تقدم مزيجا من الموسيقى والرقص والأغاني التراثية النوبية٬ وذلك على خشبة مسرح الضمة.

يُذكر أن الفرقة كانت قد انضمت٬ إلى مركز المصطبة أواخر سنة 2010، وقدمت عروضا محلية كثيرة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى جولة عالمية في إنجلترا، ومشاركتها في مهرجان "WOMAD"، بإنجلترا عام 2012.

تأسست "نوبا نور" عام 1960، حيث كانت تحمل اسمها "أضواء النوبة، بقيادة الفنان النوبى الراحل سيد جمال، واستمرت حتى عام 1979 بسبب وفاته، ثم عادت مرة أخرى بثوبها الجديد عام 1990.

وبحسب "أسامة بكرى" مؤسس الفرقة: أنها تضم 12 عضوًا من الراقصين والمطربين الذين يقدمون أعمالا لإحياء التراث النوبى، من خلال تعريف الشباب النوبى بالعادت والتقاليد النوبية القديمة مثل: الفرح، الزراعة فى النوبة، بل نشرها لدول العالم للتأكيد والحفاظ على الهوية الثقافية للنوبة.

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