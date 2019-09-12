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مصر

لأول مرة.. مليار و855 مليون جنيه أرباح شركات مصر للطيران

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، قد حققت فائض أرباح مالى بلغ مليار و855 مليون جنيها مقارنة بالعام المالى الماضى 20182019، لأول مرة فى تاريخ الشركة الوطنية، حيث استطاعت تقليص الخسائر بشكل كبير للغاية، فى ظل الخطط الاستراتيجية والتسويقية والترويجية التى اتخدتها الشركة الوطنية للطيران.

وأضاف المصدر، أن أرباح الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جاءت كالتالي: حققت الشركة القابضة منفردة 323 مليون جنيه رغم تنازلها عن قيمة إيجار الطائرات المملوكة لها لصالح شركة الخطوط وتقدر قيمتها بحوالى 600 مليون جنيه، بينما حققت شركة الأسواق الحرة أعلى الشركات، حيث حققت أرباحا بلغت 457 مليون جنيه، ونجحت شركة الخطوط الجوية لأول مرة منذ 10 سنوات في تحقيق أرباح بلغت 284 مليون جنيه، مقابل خسائر العام بلغت تقريبا مليار و915 مليون جنيه، كما حققت شركة الصيانة والأعمال الفنية 190 مليون جنيه، مقابل أرباح العام الماضي بلغت 297 مليون جنيه، ونجحت شركة الخدمات الجوية في تحقيق 81 مليون جنيه مقابل 55 مليون جنيه العام الماضي، وحققت الخدمات الأرضية 139 مليون جنيه، مقابل 95 مليون جنيه العام الماضي، وكذلك نجحت شركة الشحن الجوي في تحقيق ارباح 189 مليون جنيه مقابل 121 مليون جنيه العام الماضي.

وتابع: "كما نجحت شركة الخدمات الطبية فى تحقيق أرباح 40 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه العام الماضي، وحققت شركة الصناعات المكملة 10 ملايين مقابل مليون ونصف المليون العام الماضي ونجحت شركة الخطوط الجوية الإقليمية والداخلية "اكسبريس" في تحقيق أرباح بلغت 137 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه العام الماضي، وبلغ مجموع أرباح الشركات التابعة إلى ما يزيد عن مليار و530 مليون جنيه مقابل خسائر العام الماضي تجاوزت 700 مليون جنيه، وهو ما يمثل طفرة كبيرة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس إدارة الشركة بإرسال المواقف المالية للشركة القابضة والتابعة البالغ عددها 9 شركات إلى الجهاز المركزي؛ للنظر فيها وإبداء ملاحظات إن وجدت، وبعد هذه الخطوة ستقوم الشركة القابضة بإبلاغ مجالس إدارات الشركة القابضة والتابعة لعقد اجتماع مجالس الإدارات وبعد ذلك الخطوة يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإقرار الميزانية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من مسئولى وزارة الطيران المدنى بضرورة الالتزام بسياسات الترشيد وتقليل النفقات بأقصى درجة ممكنة والعمل على زيادة الربحية المالية دون المساس برواتب ومكافآت العاملين باعتبارهم العنصر البشرى الهام وأحد أهم أسباب التقدم والتفوق والنجاح لمنظومة الطيران المدنى خلال الفترة الأخيرة، وأنه سيتم تحديد صرف المكافآت السنوية للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن عمليات دمج الشركات التى ستتم تباعا خلال الفترة الماضية ستلعب دورا كبيرا وهاما فى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، خاصة فى ظل الخطط التى وضعها مسئولى وزارة الطيران المدنى والشركة الوطنية للطيران، للارتقاء بمستوى الشركة والدخول بقوة فى المنافسة الشرسة التى يشهدها سوق النقل الجوى العالمى خلال السنوات الماضية، وحرص الوزارة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، استغلالا لحالة الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد حاليا.

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