تحقيقات مع 16 متهمًا خططوا لتهريب عناصر اخوانية للخارج

تجري نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين رئيس الاستئناف، تحقيقات موسعة مع 16 متهمًا تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف الإضرار بالاقتصاد وتهريب النقد الأجنبي، وتزوير تأشيرات سفر، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.



واجهت النيابة المتهمين بتحريات الأمن الوطني التي كشفت عن انضمامهم لتنظيم الإخوان، وتنسيقهم مع قيادات التنظيم الهاربين بدولة تركيا، بهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء؛ لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.



وكشفت التحريات أن، التنظيم أعتمد على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.



كما استمعت النيابة إلي أقوال الإخواني أسامة عبد الرازق المدبولي الذي قال إنه تعرف على الإخوانى الهارب فى تركيا ياسر الزناتي، وعملا سويًا في تهريب بعض البضائع والعملات والهجرة غير الشرعية.



وأضاف فى اعترافاته، أنهم كانوا يقومون بتوصيل المستندات للعناصر الإخوانية في تركيا، وتم زيادة العمل بينهما، موضحًا "استغللت علاقتي ببعض الأشخاص وشغلتهم معايا في نفس المجال، وعرفت إن في مجموعة من الإخوان هربانه في تركيا كانت بتساعد ياسر، والغرض الأساسي فى الاتجار مع ياسر أنه كان بيوفر أموال لجماعة الإخوان وعرفت أنه بيسفر الإخوان بطريقة غير شرعية، وأنه بيساعدهم فى التسلل لبعض الدول الأوروبية.



وتضمنت الاحراز المضبوطة مع المتهمين جوازات سفر مزورة، ومبالغ مالية لعملات أجنبيه مختلفة، وعدد من أجهزة الحاسب الآلي، التي تحوي بيانات ومعلومات حول المتهمين، وطلبة النيابة تفريغ محتواها وكتابة تقرير وافٍ حولها وتسليمه إلي النيابة، ومعلومات عن العناصر الهاربة والتي تم سفرهم من خلال تلك المجموعة، ومعرفة طرق السفر لتلك الدول عبر دول أخري، وهل صادره ضدهم احكام من عدمه.



ووجهت لهم النيابة اتهامات رئيسية، منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون، والإضرار بالاقتصاد القومي، والاتجار بالنقد الأجنبي، بهدف ضرب الاقتصاد والإضرار بالبلاد.