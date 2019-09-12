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محافظات

محافظ أسوان يستقبل سفيرة النرويج فى مصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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استقبل محافظ أسوان، اليوم، سفيرة النرويج بمصر لينا ليند ضمن رحلتها بأسوان، والتي تستمر على مدار 3 أيام في حضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ.

خلال اللقاء رحب المحافظ، بالسفيرة النرويجية لحرصها على زيارة أسوان، موجهًا الدعوة لتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع الجانب النرويجي في مجال الاستثمار وهو ما يحقق عوائد كثيرة لأهالي المحافظة خاصة في ظل توافر مصادر الطاقة المختلفة والثروات التعدينية والحجرية والسمكية، بجانب التسهيلات في الإجراءات للمستثمرين، بالإضافة إلى الميزة النسبية المتعلقة بتصدير أي منتجات إلى الأسواق الإفريقية سواء من خلال الطرق البرية أو الموانئ النهرية.

وطالب المحافظ بأن، يتم تنفيذ مشروعات داخل أسوان من الجانب النرويجي في المجالات المختلفة سواء الخاصة بالطاقة الشمسية والأسمدة، والاستثمار الأمثل للثروة السمكية الهائلة ببحيرة ناصر والتي تتمتع بالأسماك الأورجنيك ذات الجودة العالية من خلال إقامة مصانع لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، وكذلك إقامة مزارع سمكية ومزارع لتربية التماسيح لتحقيق الاستغلال الجيد لها.

وأوضح أن، هناك مجالات أخرى أيضا تحتاج لإقامة مشروعات استثمارية بها لاستغلال الثروات التعدينية والحجرية ولاسيما في ظل توافر المواد الخام من الحديد والذهب والجرانيت والرخام باحتياطيات كبيرة، بجانب إقامة صوب زراعية لاستثمار المنتجات الزراعية المتنوعة، فضلا عن الاستثمار في الزراعات الطبية والعطرية التي يتم تصديرها للخارج ليساهم كل ذلك في توفير فرص عمل للشباب الأسواني بالشكل المطلوب.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفيرة النرويج وذلك اعتزازا لعمق علاقات الصداقة بين مصر والنرويج وتقديرا وعرفانا لجهودها في دعم هذه العلاقات على الوجه الأكمل.

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