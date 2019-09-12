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الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية "فتاة الأمس" لــ دولينى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:53 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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عن المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع٬ صدرت مؤخرا الترجمة العربية لرواية "فتاة الأمس" من تأليف ج. ب. دوليني. ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية: "تبحثين عن بيت الأحلام؟ هذه فرصتك! "وَنْ فولجيت ستريت"، التحفة المعمارية الرائعة، معروضة للإيجار. غير أن هذا البيت، يجب أن تستحقّيه! يجب الانصياعُ للقواعد الصارمة التي يفرضها مهندسُهُ الجذّاب، إدوارد مونكفورد، والإجابة بانتظام عن أسئلته المربكة والمتطفلة.

بعد انفصال مؤلم، تنتقل جين إلى هذا المنزل الفخم، رغبة منها في طيّ صفحة الماضي وبدء حياة جديدة. وبينما تزداد مطالب المهندس المشهور، يتشكَّلُ لديها يقينٌ مقلقٌ: البيتُ مُصَمَّمٌ ليُغَيِّرَ حياةَ مَنْ تعيش فيه! تكتشف أيضًا معلومة لا تقل خطورة: إيما، الفتاة التي كانت تسكنه من قبلها والتي تُشبهها بشكل لافت، لقيت فيه حتفها في ظروف غامضة.

شيئًا فشيئًا، ترى جين نفسها تسلك طريقَ الهاوية نفسه، تقوم بالاختيارات نفسها، تلتقي بالأشخاص أنفسهم، وتعيشُ في الرعب نفسه الذي كانت تعيشه "فتاةُ الأمس".

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