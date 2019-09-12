الليلة.. عرض فيلم "أيام السادات" بمركز الفنون بالإسكندرية

ينظم مركز الفنون والوسائط المتعددة٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "أيام السادات" وذلك في الواحدة من ظهر اليوم الخميس. الفيلم من إخراج محمد خان٬ وبطولة:أحمد زكي٬ ميرفت أمين٬ مني زكي٬ سيناريو وحوار أحمد بهجت. الفيلم من إنتاج عام 2001 وتبلغ مدة عرضه 165 دقيقة.



تستند أحداث الفيلم علي السيرة الذاتية التي كتبها السادات٬ في مذكراته المعنونة بــ"البحث عن الذات" مذكرات زوجته٬ جيهان المعنونة "سيدة من مصر".



يتناول الفيلم قصة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات؛ متتبعًا مشوار حياته من البداية منذ أن كان ثوريًّا مناهضًا للاستعمار، يقاتل ضد الوجود البريطاني في مصر، إلى حكمه الذي دام 11 عامًا، قبل اغتياله خلال العرض العسكري الذي أقيم عام 1981؛ احتفالًا بالانتصار الذي تحقق خلال حرب أكتوبر.