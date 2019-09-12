فلسفة الخلود عند المصريين القدماء بصالون نجيب الثقافى.. الليلة

تعقد في الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم الخميس٬ حلقة جديدة من حلقات الصالون الشهري الذي يقيمه الدكتور محمد نجيب عبدالله، بمقر عيادته بميدان الجيزة "عمارة النصر - الدور الرابع - فوق بنك إسكندرية". هذا وتتضمن فقرات الأمسية عددا من الفعاليات الفكرية والأدبية منها:مناقشة قصة قصيرة جدا بعنوان (الطريق) لسارة الليثي. بالعامي الفصيح مع محمود سلام أبو مالك٬ ويصاحبه على العود الفنان الفضل عثمان.



أثر الأدب الألماني والأدباء الفلاسفة الألمان في العالم كله ومنهم المصريين، وتقدمها د. نيرمين الشرقاوي.



بجانب محاضرة مع طارق الشريف بعنوان "فن التحنيط وفلسفة الخلود عند المصريين القدماء" ارتبطت الديانة المصرية بعقيدة البعث والخلود بإيمانهم أن الموت هو باب للعبور إلى عالم الحياة الدائمة وكانوا مولعين بها فلقد أسموها حياة الجنة الأبدية وأسمى ما يتوقون إليه هو الذهاب للعالم السفلي،مما جعل المصريين يبحثون عن طريقة لسر الخلود فقاموا باختراع فن التحنيط، فكلمة التحنيط حولها علامات استفهام وملامح غموض عندما تذكر بين الناس،فالتحنيط هو أحد الأسرار الذي اختص به فئة من المصريون القدماء وحاولو حفظ هذا السر ومحاولة عدم اطلاع أي إنسان عليها.