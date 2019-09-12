الليلة.. مناقشة كتاب "رسائل من مصر" لـ ليدى دوف جوردون

يستضيف أتيليه القاهرة، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة٬ كتاب أدب الرسائل "رسائل من مصر" لـ ليدي دوف جوردون٬ وترجمة إبراهيم عبدالمجيد. هذا ويناقش الكتاب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بكلية الآداب جامعة القاهرة.



الكتاب يصنف من أدب الرسائل الذي يكشف التاريخ الاجتماعي لمصر في تلك الفترة التى عاشتها الست "نور على نور" كما لقبها المصريون. ويقول المترجم والأديب إبراهيم عبدالمجيد عن الكتاب: "جاءت ليدي دوف جوردون الكاتبة والمترجمة العظيمة في تاريخ الأدب الإنجليزي إلي مصر عام 1862، للاستشفاء من مرض السل وسط الطبيعة الجافة. أرسلت رسائلها إلي زوجها وأمها وابنتها حتي وفاتها ودفنها في مصر عام 1869.



في رسائلها أعظم مظاهر الحب لمصر والمصريين. أبكاني الكتاب أكثر من مرة وأمتعني غاية المتعة وأنا أرى الحياة البسيطة للمصريين خالية من كل تعصب بين الأديان، حافلة بالتسامح، وأرى الغائب في كثير من كتب التاريخ عن الظلم الذي عاناه الشعب المصري تحت حكم الخديو المستنير إسماعيل!، والمشاعر المتدفقة من الخدم الأطفال والكبار، العبيد والأحرار وتعلقهم الرائع بهذه السيدة العظيمة.