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رياضة

الفيفا سيرسل مسؤولين إلى إيران عقب وفاة "الفتاة الزرقاء"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء، إن مسؤولين في المؤسسة الدولية سيزورون إيران عقب وفاة مشجعة متأثرة بجروحها جراء إحراق نفسها احتجاجا على إلقاء القبض عليها لدى محاولتها حضور مباراة.

وتوفيت سحر خضياري المعروفة باسم (الفتاة الزرقاء)، بسبب ألوان قميص فريقها المفضل استقلال طهران، بأحد المستشفيات يوم الاثنين الماضي بعد إحراق نفسها أمام أحد المحاكم خوفا من إصدار حكم بسجنها لمدة ستة أشهر نتيجة محاولتها التسلل إلى أحد ملاعب كرة القدم متنكرة في زي رجل.

وبينما يسمح بدخول الأجنبيات وفقا لقيود لحضور المباريات، يحظر على المرأة الإيرانية دخول الاستادات لمتابعة مباريات فرق الرجال منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وذكر متحدث باسم الفيفا أن اللقاءات مع المسؤولين الكرويين الإيرانيين، والمتوقع عقدها خلال الأسبوعين المقبلين، تمثل جزءا من الاستعدادات التي تقوم بها إيران للمباريات التي ستخوضها في تصفيات كأس العالم، حيث ستلعب إيران على أرضها أمام كمبوديا في العاشر من أكتوبر المقبل، ولا تشكل أي رد فعل خاص على وفاة خضياري.

ومع ذلك، سيفحص مسؤولو الفيفا الاستعدادات التي قام بها الاتحاد الإيراني للعبة للسماح للنساء الإيرانيات بحضور مباراة كمبوديا.

وكان جياني انفانتينو رئيس الفيفا قد حث السلطات الإيرانية في السابق على اتخاذ "خطوات ملموسة" بما يسمح للإيرانيات والنساء الأجنبيات بشراء التذاكر وحضور المباريات.

وتسببت وفاة خضياري في حالة غضب واسعة في إيران وعلى المستوى الدولي وسرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإيقاف الاتحاد الإيراني للعبة أو حظره.

وكان الموسيقي الإيراني الشهير آرش سبحاني المنفي خارج البلاد، وأحد أعضاء فريق كيوسك الغنائي، من بين هؤلاء الذين لجأوا لوسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج وقال لرويترز إن هناك حاجة لأن يتخذ انفانتينو إجراء.

وقال "يحتاج (انفانتينو) لاتخاذ إجراء والقيام بما يجب. يجب إيقاف الاتحاد الإيراني حتى يسمح للنساء الإيرانيات بالدخول للاستادات. يجب أن تكون هناك مساواة بينهن وبين الرجال".

وفي بيان نشر أمس الثلاثاء، عبر الفيفا عن تعازيه لوفاة خضياري مكررا "دعواتنا للسلطات الإيرانية بضمان حرية وسلامة أي امرأة تشارك في هذا القتال المشروع لإنهاء حظر دخول النساء في إيران للاستادات".

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