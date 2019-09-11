زعيم المعارضة الكندية يطلق حملة الانتخابات لحزب المحافظين

دشن زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، آندرو شير، اليوم الأربعاء حملة الانتخابات الفيدرالية الرسمية لحزبه، متهما رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بالكذب على الكنديين بشأن قضية "إس أن سي - لافالان"، قائلا إن ترودو فقد "السلطة الأخلاقية للحكم".



كان شير يرد على تقرير في صحيفة "ذي جلوب أند ميل"، مع إطلاق ترودو حملة الانتخابات الفيدرالية رسميا. وذكرت الصحيفة أن التحقيق الذي تجريه الشرطة الملكية الكندية يواجه عرقلة محتملة للعدالة في قضية "إس إن سي - لافالان".



والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مراكزهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.



وقال مفوض الأخلاقيات البرلماني المستقل ماريو ديون، إن ترودو ومسؤوليه سعوا "للتأثير على المدعية العامة في قرارها بشأن التدخل في قضية متصلة بملاحقة جنائية" ضد مجموعة الهندسة العملاقة "إس إن سي - لافالان".