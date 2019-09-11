الإسترلينى يستفيد من تراجع مخاطر بريكست

استقر الجنيه الإسترليني، الأربعاء، قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع أمام الدولار الأمريكي، بينما يعكف المستثمرون على تقييم فرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إبرام اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر.



وسجل الإسترليني 1.2347 دولار منخفضا 0.1%، لكنه ارتفع 0.3% أمام اليورو إلى 89.07 بنس.. وفقا لرويترز.



ويلقى الإسترليني دعما أيضا هذا الأسبوع من بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.



وما زال احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مبعث قلق للمتعاملين، بالنظر إلى تمسك جونسون بالانسحاب من الاتحاد بحلول نهاية الشهر القادم.



لكن البرلمان البريطاني وافق على تشريع يرغم جونسون على أن يطلب من بروكسل تمديد موعد الخروج إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر.



ومع توقعهم انحسار احتمالات بريكست بدون اتفاق بعد القانون الذي أصدره البرلمان البريطاني، دفع المستثمرون الإسترليني للصعود من أدنى مستوياته في 3 أعوام دون 1.20 دولار، والتي هبط إليها الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 1.2385 دولار يوم الإثنين.