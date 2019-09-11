محكمة مغربية: تأجيل محاكمة متهمين باغتيال سائحتين لـ 18 ديسمبر

أعلنت محكمة الاستئناف في سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، عن تأجيل محاكمة متهمين باغتيال سائحتين اسكندنافيتين، إلى 18 ديسمبر المقبل.



وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترجر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في 17 ديسمبر 2018، في منطقة الأطلس الكبير الجبلية، حيث كانتا تخيمان على بعد 80 كلم من مراكش وسط البلاد.



واعترف المتهمون الثلاثة بجريمتهم، وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في 18 يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.



وصدرت ضد بقية المتهمين أحكام بالسجن راوحت من خمس سنوات إلى المؤبد، وذلك بعد إدانتهم بـ"تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية".



وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر جويرفوس (25 عاما) يقيم في المغرب، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.