وزير العدل البولندي ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجا وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان اليوم الأربعاء وسط مزاعم من المعارضة بأنه كان على علم بحملة التشهير ضد القضاة التي شنها مسؤولون بارزون

بالوزارة.

وعارض سحب الثقة 240 عضوا بالبرلمان، بينما وافق على ذلك 174 عضوا، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

واستقال نائب وزير العدل في أواخر أغسطس بعدما تم الكشف عن تنظيمه لحملة كراهية ضد القضاة الذين ينتقدون الإصلاحات التي أدخلتها الحكومةالبولندية.

وقال زيوبرو آنذاك إنه "أعرب عن رفضه" للمخطط وطلب من نائبه الاستقالة.

ورغم ذلك، زعم سياسيون معارضون أن زيوبرو كان على علم بالحملة بالضرورة ودعوا إلى استقالته.