السلطات الموريتانية توقف بناء مصنع للتعدين مثير للجدل

أوقفت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء، أعمال بناء أول مصنع "لتصفية" الذهب شمالي البلاد عقب جدل كبير أثاره تشييد هذا المصنع.



وأعلنت شركة كنز للتعدين، مالكة المصنع، توقيف أعمال بناء مصنعها الذي كانت تبنيه على بعد 14 كلم من مدينة الشامي، وذلك عقب تلقيها طلب من وزارة المعادن بتوقيف الأعمال.



وعبرت الشركة في بيان عن ثقتها في قرارات الوزارة، مؤكدة أنها أوقفت أعمال بناء المصنع حتى إشعار آخر، مؤكدة احترامها للقوانين والنظم المعمول بها.



وأضافت الشركة في بيانها الذي وجهته للرأي العام أن المصنع الذي كانت تقوم ببنائه "خاضع لجميع المعايير الدولية"، متهمة جهات لم تسمها بـ"التلفيق والترويج لكلام عامي.. يفتقر إلى أدنى درجات المهنية والعلمية".



واعتقل ستة أشخاص إثر إضرام النار في أكواخ تابعة للشركة ضمن سلسلة أعمال احتجاجية تستهدف منع إقامة المصنع.



واتهمت أطراف الشركة بالإضرار بالبيئة، وبعدم احترام معايير السلامة البشرية باستخدام مواد سامة في معالجة الذهب وصقله.