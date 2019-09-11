مصر تحرز 18 ميدالية في اليوم الأول من بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين

أحرزت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين 18 ميدالية متنوعة اليوم الأربعاء، في ختام اليوم الأول من البطولة التي تستضيفها تونس، وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.



وقال المهندس طارق بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس بعثة منتخب مصر - في تصريح صحفي- إن البعثة تمكنت من إحراز 4 ميداليات ذهبية و9 فضية و5 برونزية خلال اليوم الأول من البطولة، مضيفا أنه سيتم الدفع بحوالي 23 سباحا للمشاركة في اليوم الثاني من البطولة التي يتنافس فيها 350 سباحا يمثلون 35 بلدا إفريقيا.



وأشاد بكري بتنظيم البطولة، ﻣؤﻛدا أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺗﻌﺎون ﻷﻗﺻﻰ درﺟﺔ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺑل اﻟراﺣﺔ للبعثات المشاركة في البطولة.



يشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة للبطولة الأفريقية للسباحة للناشئين انطلقت صباح اليوم بتونس، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شديدة في ظل تواجد أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وزيمبابوي.