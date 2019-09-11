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أصالة: عملت بلوك لشاعر أغنية "عيش سكر وطن".. لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:32 م
أصالة
أصالة
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة السورية أصالة، إنها محظوظة أكثر بسبب المجهود الذي تقدمه في أعمالها الفنية خلال مشوارها الفني.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن أغنية "عيش سكر وطن"، تلقتها على "واتس أب"، وبسبب انتشار رقم هاتفها وتلقيها الكثير من الرسائل على برنامج "واتس أب"، فقامت بعمل "بلوك" له.

وتابعت أن الشاعر أرسل لها رسالة على الهاتف، فطلبت منه أن يرسلها على "الواتس آب"، ليفاجئها بأنها عملت له بلوك، وأكدت أصالة أن الشاعر هو طبيب تخدير وأنها عملت على الأغنية مباشرة.

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