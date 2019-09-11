مرض رئوي غامض يدفع واشنطن إلى دراسة حظر السجائر الإلكترونية

قالت السلطات الرقابية الأمريكية اليوم الأربعاء إنها تستعد لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات، وذلك على خلفية إصابة المئات من الأشخاص بمرض رئوي غامض.

ويشتبه في وقوع عدد من الوفيات بين الأشخاص الذين يدخنون هذا النوع من السجائر الإلكترونية.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار عن خطة لإزالة منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات مثل السجائر بنكهة العلكة والمانجو.

وأضاف عازار أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات سيتم سحبها من السوق إلى حين الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتابع عازار قائلا إن السجائر الإلكترونية ذات النكهات تحظى بشعبية لدى الشباب ولهذا يجب حظرها.

وجاءت تصريحات عازار بعد أن قام رفقة نيد شاربلس، القائم بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء، بإطلاع الرئيس دونالد ترامب على بيانات جديدة تظهر زيادة في أعداد المراهقين المدخنين للسجائر الإلكترونية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إنها تحقق في أكثر من 450 حالة مصابة بأمراض الرئة، بما في ذلك خمس حالات وفاة يشتبه المسؤولون في أنها ناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية.

من جانبه، علق الرئيس ترامب قائلا "هناك من يموتون بفعل تدخين السجائر الإلكترونية ونحن نبحث في ذلك عن كثب".

وأضاف ترامب أن زوجته ميلانيا، التي كانت متواجدة أيضًا في المؤتمر الصحفي إلى جانب عازار وشاربلس، "تهتم بشدة بهذا الأمر "، خاصة بالنظرإلى ابنهما المراهق بارون.

وقال شاربلس إن خمسة ملايين طفل في الولايات المتحدة يدخنون السجائر الإلكترونية، بينما يدخن نحو 8 ملايين من البالغين هذه السجائر.