مطر يطالب بالسماح للمصريين في السعودية باصطحاب أمتعتهم

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والمقيم بالمملكة العربية السعودية، إن هناك صعوبات كبيرة تواجه المصريين العاملين بالمملكة وأن الأعباء الكبيرة التي لا يستطيع بعضهم تحملها تدفعهم لإنهاء وجودهم بالمملكة.



وأضاف مطر في تصريح صحفي أن الكثير من هذه العمالة المقيمة بالمملكة العربية السعودية عمالة بسيطة كانت تعمل من أجل أن توفر لأسرتها في مصر حياة كريمة بل معقولة، وأن هذه الفئة من العمالة لم تستطع توفير مال يذكر تعتمد عليه عند العودة لأرض الوطن.



وذكر نصر مطر أن المملكة العربية السعودية بها العدد الأكبر من المصريين على مستوى العالم هذا العدد الذي تجاوز الثلاثة ملايين مصري، وأن هذا العدد يمثل ربع أبناء الجالية المصرية بالخارج التي يصل عددها إلى ١٢ مليون مواطن، وهو ما يؤكد الدور الذي لعبته وتلعبه الجالية المصرية بالسعودية في نهضة الاقتصاد المصري.



وتابع مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه لذلك يحب على الدولة النظر بعين الرعاية لأبناء هذه الجالية الكبيرة، وخاصة البسطاء منهم.



وطالب مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الدولة بالسماح لمن ينهي فترة تعاقده إقامته بالمملكة العربية السعودية باصطحاب أغراضه وأمتعته دون جمارك وذلك مساعدة من الدولة لهذه الفئة التي ساعدت كثيرا الوطن، ومازالت على استعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن الغالي.