مخاوف الطلب العالمي تهبط بأسعار النفط

هبطت أسعار النفط بأكثر من 2%، الأربعاء، في وقت يستمر فيه القلق بشأن الطلب العالمي على الطاقة.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.57 دولار، أو 2.5%، لتبلغ عند التسوية 60.81 دولار للبرميل، بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 60.52 دولار، وفقًا لرويترز.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.65 دولار، أو 2.9%، عند 55.75 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا عند 55.61 دولار.



وخفضت أوبك، الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب تباطؤ اقتصادي، في تقديرات تقول المنظمة إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع أن تكون تخمة جديدة.



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.08 مليون برميل يوميًا، بما يقل 60 ألف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن السوق سيشهد فائضًا، وفقًا لرويترز.



وتأتي هذه التوقعات في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها مثل روسيا، للإبقاء على سياستها لخفض الإنتاج أو تعديلها.