560 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ 2000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 560 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى الشركات بالعاشر من رمضان، وبراتب يصل إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 500 عامل إنتاج، و50 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي "رقابة جودة"، وتحتاج الشركة أيضا 10 عامل مخازن.



وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1700 إلى 2000 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01001600219، والتواصل مع المدير المسئول محمد أنور.