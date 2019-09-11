فورلان يكشف أسرار رونالدو

قال نجم منتخب الأوروغواي السابق، دييجو فورلان، إن زميله في فريق مانشستر يونايتد سابقا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، شخص أناني ومغرور.



وقال فورلان في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن "كريستيانو رونالدو كان شخصا أنانيا في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد، إنه ليس مثل ديفيد بيكهام".



وأضاف: "رونالدو أراد دائما أن يكون قريبا من المرآة، كان يقضي اليوم بأكمله وهو ينظر إلى نفسه في المرآة".



ودافع دييغو فورلان وكريستيانو رونالدو عن ألوان الشياطين الحمر، قبل أن يرحل الأوروغوياني إلى صفوف فياريال الإسباني، في صيف 2004، بينما ظل النجم البرتغالي في ملعب "مسرح الأحلام" حتى عام 2009، ثم انتقل إلى ريال مدريد.