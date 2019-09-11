إطلالة إيمي طلعت زكريا في حفل زفاف هنا الزاهد.. صورة

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لإطلالتها في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي.



وارتدت إيمي فستان بذيل كويل وقصير من الأمام، واعتمدت على وصلات شعر طويلة واختارت له اللون البني، وتركته منسدلًا على كتفيها.



وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن الهدية التي تلقتها من ايمي قبل عقد قرانها وهي عبارة عن منديل مزخرف باسم هنا الزاهد وأحمد.



يذكر أن هنا وإيمي، يرتبطان بعلاقة وثيقة حيث إن الفنان طلعت زكريا كان مرتبطا بوالدة هنا الزاهد، وهو من تولى تربية هنا منذ أن كانت طفلة.

