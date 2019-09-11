العراق: رفع عقوبات أمريكية عن إيران لن ينعكس سلبا على سوق النفط

أعرب وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الرفع الجزئي المحتمل للعقوبات الأمريكية عن إيران لن ينعكس سلبا على حالة الأسواق النفطية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزير الذي يعد بلده ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، رأيه أن انتهاء مدة العقوبات المفروضة على إيران لن يكون مشكلة كبيرة للسوق، وذلك لسببين، أولهما أن الاستهلاك المحلي للنفط يبقى مرتفعا، وثانيهما هو أن الخام الإيراني لن يعود إلى السوق بحجمه الكامل.



ويوم الاثنين، دعم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أثناء اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على طهران كخطوة موجهة لاستئناف الحوار مع إيران. ولاحقا الاثنين، اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره بإقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، وهو قرار أعلن عنه ترامب، يوم الثلاثاء.



وسابقا اليوم الأربعاء، أفادت وكالة إخبارية بأن ترامب ناقش تخفيف العقوبات ضد إيران قبل إقالته بولتون.