"آخره يناضل في مارينا مع النسوان والشهرة عمته".. شقيق محمد علي يكشف اهتماماته

وجه شقيق الهارب محمد علي، هجوم ناري خلال مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد خلاله أن جنوه الشهرة عمى شقيقه.

وقال، خلال مقطع فيديو: "فاض صبري والموضوع عدا حدوده، أنا أخويا فجأة بقى مناضل، نضال ايه يا محمد؟، أنت تناضل في مارينا، أو مع النسوان ماشي.. أنا أخوك وعارفك كويس".

ولفت، إلى أنه اضطر لتصوير فيديو ونشره على الإنترنت لأن شقيقه لا يرد عليه، وسكرتيرته هي من ترد على والده، وتدعي أنه "مش فاضي".

وتابع مخاطبا محمد علي: "أنت أصلا فضحتنا، وكمان مش بترد علينا؟.. هو الرجولة انك تعمل بلوكات لعيلتك، وسكرتيرة ترد على أبوك تقوله محمد مش فاضي، وأمك وأبوك بيبوسوا رجلك وأنت مش بترد عليهم".

وأردف: "هات فلوس أخوك اللي مات، أولاد أخوك بنجمع لهم فلوس عشان يدخلوا المدرسة".