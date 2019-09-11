هنا الزاهد بإطلالتين في حفل زفافها (فيديو)

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بزفافها على الفنان أحمد فهمي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.



ونشرت أول صورة من حفل الزفاف، والذي أطلت فيه هنا بفستان أبيض طويل مليئ بالأحجار اللامعة وذو ذيل طويل من تصميم المصمم المصري سامو هجرس، والذي استمر في تصميمه لمدة 5 أشهر.



وكانت هنا الزاهد قد خضعت لجلسة تصوير قبل حفل الزفاف في شرفة الفندق الذي يقام فيه الحفل والمطل على النيل وارتدت خلالها فستان أبيض قصير مزخرف بالريش، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



فرح هنا الزاهد واحمد فهمي ❤❤🔥 pic.twitter.com/pojZ8Lw133 — AحMəď🌻👨‍🔬🔬 (@Ahmedkadry_74) September 11, 2019