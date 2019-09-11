تشيلسي يستهدف ضم الجزائري يوسف عطال في الشتاء

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن نادي تشيلسي يستهدف التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال الظهير الأيسر لنادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ولا يزال تشيلسي محظورًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يمكنه التعاقد مع لاعبين قبل سوق الانتقالات الشتوية المقبل يناير 2020.



وأكدت، أن نادي تشيلسي يسعى لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل، ويوسف عطال أحد أهم الأسماء التي يستهدفها البلوز.



وأشارت الصحيفة إلى أن فرانك لامبارد تابع اللاعب في أمم إفريقيا الماضية مع منتخب الجزائر والتي توج بها محاربي الصحراء، وأراد ضمه.



وكشفت، أن نيس الفرنسي لن يتخلى عن اللاعب الجزائري بأقل من 40 مليون يورو، ولايزال عقده مستمر حتى 2023.