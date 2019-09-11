صورة الفلاح في الرواية المعاصرة بثقافة الشرقية

تتوالى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفلاح بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية وسط الحقول وداخل المواقع الثقافية، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق محاضرة بعنوان "صورة الفلاح فى الرواية المعاصرة" تضمنت صورة الفلاح فى رواية الأرض للكاتب عبد الرحمن الشرقاوى وقضاياه فى تلك المرحلة، كما تناولت رؤية الكاتب حسنين هيكل فى أعماله عن الفلاح المصرى وما يقابله من مشكلات اجتماعية، وقصة يوميات نائب فى الأرياف للكاتب توفيق الحكيم، وقصة أيام الإنسان السبع للكاتب عبد الحكيم قاسم، وأعمال الكاتب يوسف أدريس عن قضايا الفلاح.



ونفذ بيت ثقافة أبوحماد بالتعاون مع مؤسسة الفرح احتفالا بعيد الفلاح لتكريم الفلاحين، تناولت الحديث عن أهمية الزراعة في مصر وزيادة الرقعة الزراعية والمحاصيل الصيفية، والاهتمام بالفلاح هو عيد فرحة الفلاح بالإنتاج المحصول الجيد مع ورشة فنية، كما نظمت مكتبة الفرايحة احتفالية عيد الفلاح تضمنت ورشة فنية في الرسم للأطفال، ومحاضرة عن "أهمية دور الفلاح في البناء والتنمية" ألقاها مهندس شلبي عبدالله مدير الجمعية الزراعية، كما شارك شعراء العامية بقصائد عن الفلاح منهم الشاعر محمد شراويد بقصيدة "انا الفلاح"، الشاعر هيثم متولي بقصيدة "انا المصري"، وقصيدة "كفاح فلاح" وفي الختام تم توزيع شهادات تقدير للفلاحين المشاركين وعدد من الأطفال بورشة الرسم بحضور عمدة القرية ورئيس الوحدة المحلية.