المستشارة الفيدرالية النمساوية: الدين مكون أساسي في مجتمعنا

بحثت المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين، مع الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة النمسا وجميع الكنائس والطوائف الدينية المعترف بها قانونا في النمسا قضايا الحرية الدينية.



وأكدت المستشارة الفيدرالية في اللقاء الذي عقد، اليوم، في فيينا، أن الدين بشتى طوائفه مكون أساسي في المجتمع بالنمسا.



كما تحدث في اللقاء وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج والكاردينال كريستوف شونبورن عن وضع الكنائس والديانات الأخرى في البلاد.



وشددت بيرلاين، خلال اللقاء، على حماية حقوق الإنسان وبخاصة الحرية الدينية، مشيرة إلى أهمية دعم الحوار المفتوح والبناء بين الزعماء السياسيين والدينيين في البلاد.

