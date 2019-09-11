طائرات الاحتلال تستهدف غزة.. والمقاومة ترد بالمضادات الأرضية

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، موقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة بعد استهدافه من قبل طائرات الاستطلاع بثلاثة صواريخ.



وأوضحت وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة في غزة أطلقت النيران اتجاه طائرات الاحتلال، إلا أنه لم ترد أنباء عن إصابتها.



ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على القطاع؛ تحسبا لرد حركات المقاومة على الهجوم.



وأفادت وسائل الإعلام العبري في وقت سابق اليوم، بسماع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان حيث سقطت صواريخ في المنطقة المفتوحة هناك.



وأطلقت المقاومة في غزة 5 صواريخ، أمس الثلاثاء، من قطاع غزة على أسدود وعسقلان ومستوطنات "غلاف غزة" لكن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل 5 وسقط الباقي.



وعند إطلاق الصواريخ، كان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يشارك في حفل لحزب الليكود في أسدود، ما دفع حراسه إلى الإسراع من أجل إنزاله عن المنصة خوفًا على أمنه، وتم اصطحابه من قبل عناصر الحراسة إلى أحد الملاجئ.