أول صورة من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

انطلق منذ قليل، حفل زفاف الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، حيث ظهرا الثنائي وهما يرتديان ملابس حفل الزفاف الأنيقة.



واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان من المقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديدة، حيث قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



