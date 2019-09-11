مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع حوثية في صعدة

قالت مصادر محلية يمنية إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنت غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة شمالي البلاد.



وأوضحت المصادر، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن غارات مقاتلات التحالف العربي رصدت تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح وقصفتها خلال الساعات الماضية.



وشنت المقاتلات كذلك ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف بصعدة.