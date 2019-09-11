والدة طفل مصاب بـ"متلازمة داون": "منعوه من دخول الملاهي"

قالت المهندسة هبة فاروق، والدة طفل مصاب بمتلازمة داون، "أنا أم مصرية لثلاثة أطفال أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم 4 سنوات، وطفل مصاب بمتلازمة داون عمره خمس سنوات".



وأضافت والدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: "أن الواقعة حدثت داخل مول بالتجمع، حيث دخلت مع أطفالي الصغار لأحد الأماكن الترفيهية داخل المول، ومعي المربية الخاصة".



وتابعت: "تم سؤالي، هل الأطفال سيدخلون مع المربية، فأجيب: نعم، إنتي مش هتدخلي: لأ"، معلقين: إنه لا يجوز الدخول إلا بمرافق لكل طفل.



وأردفت: "وبعدما سجل الموظف بياناتي، علقوا الأسورة في يد بنتي، وتركوا الولد، فقلت لهم يدخلوا مع بعض أو لا يدخلوا".



وتساءلت: هل من المفترض أن يدخل كل طفل بمرافق؟ وهل المرافق للطفل الطبيعي أم للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كم حالة مثلي تعرضت لهذا الموقف؟.



وتابعت: لم يتم توجيه الرفض بمنع الطفل المصاب بمتلازمة داون، لم يقولوا إنه لن يدخل لأنه مصاب بداون، بل وضعوا العواقب لي، مؤكدة أنه تم رفض دخوله بحجة عدم وجود مرافق له.

