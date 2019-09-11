والدة طفل مصاب بـ"متلازمة داون": "منعوه من دخول الملاهي"
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:42 م
رباب الأهوانيطباعة
قالت المهندسة هبة فاروق، والدة طفل مصاب بمتلازمة داون، "أنا أم مصرية لثلاثة أطفال أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم 4 سنوات، وطفل مصاب بمتلازمة داون عمره خمس سنوات".
وأضافت والدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: "أن الواقعة حدثت داخل مول بالتجمع، حيث دخلت مع أطفالي الصغار لأحد الأماكن الترفيهية داخل المول، ومعي المربية الخاصة".
وتابعت: "تم سؤالي، هل الأطفال سيدخلون مع المربية، فأجيب: نعم، إنتي مش هتدخلي: لأ"، معلقين: إنه لا يجوز الدخول إلا بمرافق لكل طفل.
وأردفت: "وبعدما سجل الموظف بياناتي، علقوا الأسورة في يد بنتي، وتركوا الولد، فقلت لهم يدخلوا مع بعض أو لا يدخلوا".
وتساءلت: هل من المفترض أن يدخل كل طفل بمرافق؟ وهل المرافق للطفل الطبيعي أم للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كم حالة مثلي تعرضت لهذا الموقف؟.
وتابعت: لم يتم توجيه الرفض بمنع الطفل المصاب بمتلازمة داون، لم يقولوا إنه لن يدخل لأنه مصاب بداون، بل وضعوا العواقب لي، مؤكدة أنه تم رفض دخوله بحجة عدم وجود مرافق له.
وأضافت والدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: "أن الواقعة حدثت داخل مول بالتجمع، حيث دخلت مع أطفالي الصغار لأحد الأماكن الترفيهية داخل المول، ومعي المربية الخاصة".
وتابعت: "تم سؤالي، هل الأطفال سيدخلون مع المربية، فأجيب: نعم، إنتي مش هتدخلي: لأ"، معلقين: إنه لا يجوز الدخول إلا بمرافق لكل طفل.
وأردفت: "وبعدما سجل الموظف بياناتي، علقوا الأسورة في يد بنتي، وتركوا الولد، فقلت لهم يدخلوا مع بعض أو لا يدخلوا".
وتساءلت: هل من المفترض أن يدخل كل طفل بمرافق؟ وهل المرافق للطفل الطبيعي أم للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كم حالة مثلي تعرضت لهذا الموقف؟.
وتابعت: لم يتم توجيه الرفض بمنع الطفل المصاب بمتلازمة داون، لم يقولوا إنه لن يدخل لأنه مصاب بداون، بل وضعوا العواقب لي، مؤكدة أنه تم رفض دخوله بحجة عدم وجود مرافق له.