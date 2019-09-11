الجزائر تعيد فرض ضريبة الثروة وتقلل الإنفاق العام

تعتزم الحكومة الجزائرية برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، إعادة فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغیر العقارية، لزيادة الحصيلة الضريبة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة برئاسة نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء وورد المقترح في النسخة الأولیة لمشروع قانون المالیة 2020، وذلك وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.



وتضمن محاور المشروع للعام الجديد عدة مقترحات من بينها ترشید نفقات سیر المصالح والإدارات العمومیة وتعزيز جاذبیة الاقتصاد الوطني وتحسین مناخ الأعمال، مع العمل على تنويع وتوسیع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.



وإلى جانب ذلك تضمن مشروع قانون المالية الجديد تحسین مداخیل الإيرادات العادية لمیزانیة الدولة عبر الرفع من آداء عملیات التحصیل الجبائي، وتبسیط الإجراءات الجبائیة والجمركیة، ومكافحة التھرب الضريبي مع الحفاظ الكلي للسیاسة الاجتماعیة للدولة



ومن المقرر خفض النفقات العمومیة في ھذا المشروع بنسبة 2،9 %، إلى جانب تعزيز جاذبیة الاقتصاد الوطني، برفع القیود المقررة في إطار قاعدة 4951 % المطبقة على الاستثمارات الخارجیة التي تمس القطاعات غیر الاستراتیجیة.



وتبحث الحكومة إمكانیة اللجوء، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالیة العالمیة للتنمیة، لتمويل المشاريع الاقتصادية الھیكلیة بمبالغ وآجال تتوافق مع عائد هذه المشاريع وقدرتھا على التسديد.



وتستعد الجزائر إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء هيئة الحوار والوساطة من تقريرها بشأن الانتخابات ورفعه لرئيس الدولة رغم المطالبات برحيل الحكومة الحالية.



