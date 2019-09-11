"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب لشقيق الفنان الهارب محمد على، وجه خلاله الاتهامات لشقيقه بالاستيلاء على أموال شقيقه الآخر المتوفي، ونهب أموال أولاده.

وقال "شقيقه"، خلال الفيديو موجها رسالة قاسية له: "سرقت فلوس أخوك المتوفي، وسايب أولاد أخوك عايشين في شقة إيجار جديد طيب أنت عاجبك طيب والدك اللي هيتحاسب بسببك أنت كدة مناضل في نظر نفسك وفي نظر الناس طيب والدتك اللي رافعة قضايا عليك بسبب أنك أكلت ميراثها طيب أنت شايف نفسك كده بتلعب جيم فير".

وفي النهاية، وجه رسالة لـ"محمد علي"، قال فيها: "أنا عايزك تلعب الجيم الفير معايا.. أنت واخد فلوس أخوك وهربت ليه وأنت رجل مفلس ومش معاك فلوس وسرقت مال أخوك علشان تروح تشتري عربية فيراري".