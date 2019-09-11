"المصريين الأحرار" بمطروح يشارك في فعاليات المعرض الزراعي بالقاهرة

شاركت لجنة الزراعة بحزب المصريين الأحرار بأمانة مطروح في فعاليات المعرض الزراعى المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.



وقال صبحى عثمان الزغرات مسئول لجنة الزراعة بأمانة مطروح، إن اللجنة تواجدت بالتعاون مع جمعية النور الزراعية ضمن عدد كبير من الشركات المشاركة والمهتمين بجميع أنواع الاعمال الزراعية اعطى انطباعا طيب واشادة بنشاط الحزب فى شتئ المجالات والخدمات العامة.



وأضاف عثمان أن الحزب يهدف النهوض بالمجال الزراعى عموما وخاصة فى مطروح، ويهدف طرح أفكار جديدة تفيد المزارع، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالقطاع الزراعي في الدولة.



وأشار مسئول لجنة الزراعة بالحزب إلى الدفع بأنواع وشتلات زراعية جديدة تلائم طبيعة مطروح وأهمها الزيتون أحد أهداف اللجنة.