مظاهرات حاشدة في برشلونة تأييدًا لانفصال كتالونيا عن إسبانيا

شارك أكثر من 600 ألف شخص في مظاهرات حاشدة اليوم في مدينة برشلونة تأييدا لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.



وقال راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الانجليزية، إن المتظاهرين تدفقوا من جميع المناطق الواقعة شمال شرق أسبانيا إلى برشلونة حاملين الإعلام ومرتدين الملابس التي دون عليها شعارات تؤيد انفصال كتالونيا عن التراب الإسباني.



وأشار الراديو إلى أن هذه المظاهرات تزامنت مع ذكرى سقوط برشلونة في حروب الانفصال الإسبانية عام 1714 وهي المناسبة التي تشهد منذ عام 2012 خروج المسيرات والمظاهرات المؤيدة لاستقلال كتالونيا عن أسبانيا.



كانت آخر استطلاعات الرأي في إسبانيا أكدت وجود انقسام بشكل أقرب إلى التعادل بين سكان كتالونيا.



يذكر أن إقليم كتالونيا يشهد توترا مع الحكومة المركزية في مدريد حيث يطالب القوميون الكتالونيون بانفصال الإقليم عن إسبانيا، ويقدر تعداد سكان الإقليم بنحو 7.6 مليون شخص يمثلون 16% من سكان إسبانيا وينتجون نحو 19% من الناتج القومي الإسباني.