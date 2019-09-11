تامر أمين يحيي ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. فيديو

أحيا الإعلامي تامر أمين، ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، والتي توافق اليوم الأربعاء 11 سبتمبر.



وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، ذكرى ميلاد رمز مصري أثرى الحياة المصرية بالخبرة والأخلاق، والمبادئ والاحترام، والرؤيا، وصاحب نظرية ومدرسة في الإدارة أعتقد أنه لم يأت من اقترب منها إلى الآن".



وأضاف: "المايسترو صالح سليم، هو قيمة لا يتذكرها الأهلاوية فقط ولكن الزمالكاوية يحترمون هذا الرجل وتاريخه وميراثه ومبادئه وأفكاره وذكراه".



وأكد أن بعض الناس التي تتطاول عليه في مزبلة التاريخ، مؤكدًا أن كل من تعامل مع صابح سليم، قال: "شتان الفارق بينه وبين غيره"، وقدم البرنامج تقريرا عن المايسترو الراحل.

