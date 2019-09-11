لاند روفر تكشف عن نسختها الجديدة للأراضي الخطيرة

كشفت لاند روفر الإنجليزية خلال فعاليات معرض فرانكفورت 2019 للسيارات، عن الجيل الجديد كليا من سيارتها ديفندر الشهيرة، والتي اصبحت قادرة على منافسة أقوى وأكثر سيارات SUV المخصصة للأراضي الوعرة وغير الممهدة بعد تطويرها حيث ظهرت بتصميم جديد كليا بطول 5.02 متر بالنسبة للموديل خماسي الأبواب، ونحو نصف متر أقل بالنسبة للموديل ثلاثي الأبواب، وتقدم السيارة الجديدة ما يصل إلى 8 مقاعد، مع حيز أمتعة تصل سعته إلى 2380 لتر.



اما من ناحية سرعة Defender الجديدة، تتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 175 و208 كلمس، في حين يقع معدل استهلاك الوقود بين 7.6 لتر ديزل و9.6 لتر بنزين100 كلم.



ومن المنتظر طرح Defender الجديدة في الأسواق نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 49 ألف و700 يورو (901 ألف جنيه مصري) تقريبًا للموديل ثلاثي الأبواب و55 ألف و600 يورو (مليون جنيه مصري) للموديل خماسي الأبواب.