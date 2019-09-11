أحمد موسى للإخوان: "البسوا طُرح"

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية قائلا، "يجب أن تضعوا رؤوسكم في الأرض، أو تلبسوا طرحة يجب أن تغطوا وجوهكم بالطرحة".



وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القضاء قال إن الإخوان عملاء وجواسيس وخونة وباعوا الوطن.



وأوضح أن المستشار عماد أبو هاشم الإخواني المنشق العائد من تركيا كشف كيف أن الإخوان يطوعون الدين لخدمة تنظيمهم.





