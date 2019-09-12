تفاصيل إقامة حفل أحسن لاعب فى إفريقيا بالغردقة

قالت مصادر خاصة لـ"الدستور"، إنه سوف يصل مساء اليوم الخميس، رجل الأعمال كامل أبوعلي بصحبة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك لتوقيع عقد حفل اختيار أحسن لاعب في إفريقيا، والمقرر إقامته بإحدى المنتجعات السياحية الفاخرة بمدينة الغردقة.



وأضافت المصادر أنه سوف يتم توقيع العقد بحضور عدد من مشاهير الكرة في مصر وإفريقيا وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وبحضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.



وأوضح المصدر أنه من المتوقع وصول وتسكين الضيوف بعدد من المنتجعات السياحية ضمن مجموعة الشركة المستضيفة للحدث، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تغطية إعلامية من عدد من الوكالات الدولية والصحف العالمية والمحلية.



من جانبة أكد الخبير السياحي عصام علي، أن مدينة الغردقة تشهد حالة من الرواج السياحي؛ بسبب تنظيم تلك الفعاليات والمهرجانات ذات الطابع العالمي، ما يجعل الأنظار تلتفت إلى مدينة الغردقة السياحية، مما يساهم في دفع الوفود السياحية إلى زيارة الغردقة، مشيرًا إلى أن مدينة الغردقة على موعد لاستضافة حدثين كبيرين، وهما حفل اختيار أحسن لاعب في إفريقيا ومهرجان الجونة السينمائي.