فيرنر: نصيحة لوف دفعتني لتجديد تعاقدي مع لايبزيج

أكد الألماني تيمو فيرنر، اليوم الأربعاء، أنه استمع لنصائح المدير الفني لمنتخب بلاده، يواكيم لوف، قبل أن يقرر تمديد تعاقده مع لايبزيج.



وقال فيرنر في تصريحات لصحيفة "بيلد"، إن لوف أكد له أن تمديد التعاقد مع لايبزيج "لا يعد خطوة للوراء"، مؤكدا له أن المدير الفني الجديد للفريق، جوليان ناجليسمان، قادر على مساعدته للتقدم إلى الأمام.



وكان فيرنر قد وقع على عقد جديد مع لايبزيج، متصدر الدوري الألماني، يمتد حتى 30 يونيو 2023.



وأضاف فيرنر: "مدرب المنتخب يرى كل هذا من مسافة معينة، ولهذا يمكنني التحدث معه بشكل جيد للغاية حول هذه الموضوعات، ويمكنني أن أسأله عن كل شيء".



وقبل أن يقرر فيرنر تجديد تعاقده مع لايبزيج، ثارت الكثير من التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى بايرن ميونخ.



ورغم تسجيله لأول ثلاثية "هاتريك" له في البوندسليجا، في مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ، اعترف فيرنر بأنه لا يقدم بعد الأداء الذي يطمح إليه، وأردف قائلا: "لم أصل بعد إلى المستوى العالمي".



ويلتقي لايبزيج مع بايرن ميونخ في البوندسليجا يوم السبت المقبل، وقبل هذه المباراة المرتقبة تحدث فيرنر عن هداف النادي البافاري، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي وصفه بأنه من طراز عالمي.



وأكمل: "حتى ليفاندوفيسكي، لا يزال النقاش دائرا عما إذا كان لاعبا من طراز عالمي، بالنسبة لي هو كذلك بكل تأكيد، وأنا أعمل من أجل أن أصل إلى هذا المستوى في لحظة ما".

