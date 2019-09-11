رئيس الزمالك يطلب توضيح سبب غضب حازم إمام

يحسم رئيس نادي الزمالك، قرار رحيل حازم إمام ظهير أيمن الفريق قبل أيام من غلق باب التعاقدات في الموسم الحالي.



وخرج حازم من حسابات الجهاز الفني للزمالك في رحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لأسباب فنية.



وطلب مرتضى من نجله أمير المشرف على الكرة توضيحًا حول حقيقة غضب حازم بسبب استبعاده من مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس مصر، أمام الاتحاد السكندري وبيراميدز على الترتيب.



وينتهي عقد حازم إمام بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة الزمالك.



ويملك حازم إمام مفاوضات من بعض الأندية المصرية للرحيل إليها قبل غلق باب القيد يوم 15 سبتمبر الجاري حسب مصادر مقربة من اللاعب.