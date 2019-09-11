تونس تفتتح كأس ديفيز للتنس بالفوز على موزمبيق

حقق المنتخب التونسي للتنس للرجال، بداية موفقة في مسابقة كأس ديفيز المقامة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي والخاصة بالمجموعة الثالثة المنطقة الأفريقية.



وفاز نسور قرطاج مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى على منتخب موزمبيق بنتيجة (3 -0).



وجاء فوز تونس بفضل الرباعي الذي يمثله في كينيا والمكون من مالك الجزيري وعزيز دوقاز وإسكندر منصوري وعزيز الواقع.



ففي مقابلتي الفردي فاز اللاعب التونسي الصاعد عزيز الواقع على الموزمبيقي برونو نهافان بمجموعتين لمجموعة بواقع: 6 -1 و3 - 6 و6 -2.



وانتصر التونسي إسكندر منصوري على الموزمبيقي فرانكو ماتا بمجموعتين دون رد بواقع: 6 -1 و6 -2.



وفي مباراة الزوجي انتصر الثنائي التونسي مالك الجزيري وعزيز دوقاز على الثنائي الموزمبيقي جام سيجوك واتايد موساجي بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 1 و6 - 1.



وسيواجه منتخب تونس غدًا في الجولة الثانية منتخب نيجيريا قبل أن ينهي الدور الأول بملاقاة ناميبيا.