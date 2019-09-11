هنري يقود 4 لاعبين في فريق أحلام جريزمان

اختار الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، 3 لاعبين من البارسا ضمن تشكيلة أحلامه لأساطير كرة القدم.



جريزمان يخوض موسمه الأول مع برشلونة، بعدما قرر النادي الكتالوني ضمه عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي التي بلغت 120 مليون يورو، خلال الميركاتو الصيفي.



وفي مركز حراسة المرمى، اختار مهاجم برشلونة مواطنه فابيان بارتيز الحارس السابق لمانشستر يونايتد ومارسيليا ومنتخب فرنسا، مبررًا اختياره بقوله: "هو فرنسي مثلي، كما أنه فاز بلقب كأس العالم عام 1998".



وفي مركز المدافع، اختار جريزمان الإسباني كارليس بويول أسطورة برشلونة، وعقب بقوله: "هو مدافع عظيم، أعطى كل ما لديه على أرض الملعب، وفاز بكل شيء ممكن أيضًا".



وفي خط الوسط، اختار جريزمان صاحب الـ28 عاما، اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق.



واختتم جريزمان التشكيلة الرباعية باختيار مواطنه تييري هنري، مهاجم البارسا وأرسنال الأسبق في مركز المهاجم، موضحًا السبب بقوله: "لقد سجل العديد من الأهداف في مسيرته الكروية، هو مهاجم عظيم بالفعل".