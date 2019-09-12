حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 12 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الدلو، قالت:



مهنيًا: بغضّ النظر عن عمرك وحقل اختصاصك، يبتسم لك الحظ، وترغب في تعلم لغة أو مهارة جديدة وتبدو سعيدًا ومطمئنًا.



عاطفيًا: يبدو الشريك أكثر تفهمًا وتقربًا منك، ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها، وينقذك من أي ورطة.



صحيًا: من الخطوات التي يجب عليك اتباعها يوميًا هي ممارسة التمارين الرياضية، فهي تجعل صحتك سليمة وتشعرك بأنك في حالة افضل كل يوم.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.