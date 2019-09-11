السبت.. "سياحة الوفد" تناقش المشروع القومي لرحلة العائلة المقدسة

تنظم اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، برئاسة أمل رمزي، السبت المقبل، ندوة حول عن المشروع القومي لرحلة العائلة المقدسة وإعادة إحياء هذا المسار المبارك.



وتبحث الندوة التأثير الإيجابي للمسار المقدس على السياحة الدينية في مصر، كما تناقش الوضع القائم عبر المسار والمواقع الأثرية المختلفة ووسائل الدعم ورصد ومواجهة المعوقات، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل، بمقر الحزب الرئيسي.



ويتحدث في الندوة التي تديرها أمل رمزي بحضور المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة والشرابية، والمعماري المهندس ماجد الراهب، رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري.